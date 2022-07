Wortwörtlich stürmisch erfolgte der Startschuss für die neue Kollektion der hauseigenen Marke "Karl & Luise" des Trachtenhauses Seidl aus Anger bei Weiz. Am Stubenbergsee in der Oststeiermark wurde eine Auswahl der Teile im kürzlich eröffneten Beach Club fotografisch festgehalten.

Die Location passt zum Motto der neuen Kollektion "Feiern wie früher". "Lustig ist, dass wir uns bereits vor Ausbruch der Pandemie für dieses Thema entschieden haben, jetzt passt es mehr denn je", sagt Geschäftsführerin Katharina Götzl. "Jetzt fühlt sich das fast ein wenig prophetisch an." Die Corona-Krise versetzte dem erst 2019 gegründeten Label einen zeitweiligen Dämpfer. "Wir bringen für die Marke jährlich nur eine Kollektion heraus, 2019 ging die erste in den Verkauf, die zwei darauffolgenden Jahre gab es dann keine", so Götzl. Umso mehr freut es die Unternehmerin und ihre Geschäftspartnerin und Schwester Victoria Götzl nun, "Karl & Luise" wieder mit neuem Leben zu erfüllen.

Zwischen Retro und Moderne

Benannt nach Karl und Luise Seidl, steht die Kollektion für die Symbiose aus Mode und Tracht. "Die Marke und auch die neuen Teile verbinden ein Retro-Feeling mit junger Tradition und sind auch von Folklore inspiriert", beschreibt Katharina Götzl die Richtung, die die Marke einschlägt. So finden sich auf der Kleiderstange, auf der die Schwestern die einzelnen Stücke den jeweiligen Models zugeteilt haben, unter anderem luftige Kleider und Röcke mit floralen Mustern und Bodies mit Spitze. Auch Lederhosen sind in der neuen Kollektion enthalten. "Allerdings weniger auffällig als die klassische Variante. Wir haben aufwendige Stickereien und auffällige Knöpfe weggelassen, das reduziert den trachtigen Stil ein wenig."

Fotografin Tabea Bußmann hält die Kollektion mit ihrer Kamera fest. Die Models Julia Lichtenberg, Maximilian Scherer und Amely Nestl müssen dem starken Wind, der an dem Tag über den See fegt, entgegenhalten. "Auf den Fotos sieht es super aus, eine natürliche Windmaschine", freut sich Bußmann. Während die Fotografin Scherer in Lederhose und Hemd über die Wiese rennen lässt, kümmert sich Make Up Artist Sophie Lautischer um die Looks der anderen Models - glamourös zwischen Küchenutensilien und einer Eismaschine. "Hier im Lager ist der einzige Platz, an dem es uns nicht davonweht", schmunzelt Lautischer. "Man muss sich an die Gegebenheiten anpassen."

Launch am 15. Juli

Nestl schlüpft für das Shooting in ein lockeres rotes Kleid mit besticktem Gürtel. "Ein Stück, dass man je nach Setting trachtig oder modern interpretieren kann", sagt Götzl. "Das Kleid ist ein gutes Beispiel für die Vielseitigkeit der ganzen Kollektion." Insgesamt vier Kleider, drei Dirndln als auch Hemden und Cardigans beinhaltet die neue Linie. Ab 15. Juli kann bestellt werden. "Versendet werden die Stücke aber erst im August, da wir derzeit pandemiebedingt immer noch mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen haben", sagt Götzl. Die Kollektion ist zudem limitiert. "Was weg ist, ist weg", lacht die Unternehmerin.