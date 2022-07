Mit einer Pyroshow wurde die Frauen-Fußball-Europameisterschaft in England feierlich eröffnet. Das hat nicht nur beim Publikum – knapp 70.000 Fans sorgten in Manchester für einen EM-Rekord – Eindruck hinterlassen, sondern auch bei den Spielerinnen von England und Österreich. Nicole Billa meinte etwa: "Es ist ein Wahnsinn, wenn man da im Spielertunnel steht und rausschaut. Es riecht nach Rauch, man sieht nur den Nebel. Das war etwas Einzigartiges." Genießen konnte die Angreiferin die Partie trotz 0:1-Niederlage: "Nach so einem Spiel ist man natürlich enttäuscht. Es tut ein bisserl weh, aber es ist ein Spiel, das in Erinnerung bleibt."