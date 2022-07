Nach 200 Tagen im Amt fand Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag Zeit für die Ö3-Show „Frühstück bei mir“. Zu seinem dritten Espresso ließ der Freizeit-Boxer „Eye of the Tiger“ abspielen und gab unter den Lustern des Bundeskanzleramts zu, bei Hitze rasch zu schwitzen.