Strategisches Konzept. Ein nüchterner Begriff, nun auch in Madrid zu hören: Der Nato-Gipfel bringt ein neues strategisches Konzept auf den Weg, fast zu wenig beachtet nach dem großen Erfolg des ersten Gipfeltages, wo es gelungen war, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan von seinem Veto abzubringen und Schweden und Finnland die Tür in die transatlantische Allianz zu öffnen. Die Nato-Länder stimmten zu, nun muss der Beschluss noch überall ratifiziert werden. Spürbar in Madrid die Aufbruchstimmung, die neue Geschlossenheit und Entschlossenheit der Nato.