Als sie am Sonntag verstarb, war Heidi Horten die reichste Frau Österreichs – zumindest wenn man der Liste des Wirtschaftsmagazins Forbes Glauben schenkt, das jährlich solche Rankings aufstellt.

Tatsächlich war Heidi Margarethe Goëss-Horten aber nie unmittelbar Eigentümerin von Firmenbeteiligungen und Immobilien, die gemeinsam mehr als drei Milliarden Euro wert sein sollen.

Bereits in den 1970er-Jahren leitete ihr damaliger Ehemann Helmut Horten sein Vermögen steuerschonend in Schweizer Stiftungskonstruktionen um – lange, bevor es dieses Rechtsinstrument in Österreich überhaupt gab. Seither gehört der größte Teil des Horten-Vermögens zumindest den Buchstaben des Rechts nach sich selbst. Verwaltet wird es seit dem Tode Helmut Hortens unter anderem von Managern der Schweizer Großbank UBS.

"Helmut Horten Stiftung"

Die rechtliche Konstruktion des "eigentümerlosen Vermögens" bedeutet freilich nicht, dass niemand von den Geschäftstätigkeiten einer Stiftung profitieren kann. Entweder werden namentlich Personen festgelegt, die aus den Erträgen der Stiftung begünstigt werden, oder es wird ein spezifischer Zweck festgeschrieben – etwa Spenden an Vereine oder für bestimmte Zwecke. Im konkreten Fall gibt es etwa die "Helmut Horten Stiftung", die seit über 50 Jahren von der Schweiz ausgehend medizinische Forschung finanziert. Dieser Zweck wird auch weitergeführt – und zwar aus den Erträgen. Das Stiftungskapital selbst darf nicht angegriffen werden.

Starb damit etwa eine mittellose Frau? Im Gegenteil. Denn auch wenn Heidi Horten im Firmenbuch und Vereinsregister mit unterschiedlichen Schreibweisen ihres Namens auftaucht, lässt sich ein Bild ihrer Vermögenswerte zeichnen. Über die Depositum Holding GmbH kann man ihr ein Vermögen von 231 Millionen Euro unmittelbar zuordnen – Stand 31. Dezember 2020. Anteile an Unternehmen machen etwa 62 Millionen Euro aus, Wertpapiere 133 Millionen.

Viel konkreter werden die im Firmenbuch hinterlegten Urkunden des zuletzt von Gregor Murth und Alain Robert-Tissot geführten Unternehmens allerdings nicht. Stiftungskonstruktionen in Österreich, die 2001 erreichtet wurden, sind mittlerweile in dieser Gesellschaft aufgegangen. Eine weitere Gesellschaft, die Heidi (!) Goëss-Horten gehört, ist die von Agnes Husslein-Arco und Murth geführte Palais Goëss-Horten GmbH. Unternehmenszweck: Betrieb eines Museums. Der letzte ersichtliche Jahresabschluss weist ein Anlagevermögen von 28,5 Millionen Euro aus.

Wer bekommt das Vermögen?

Übersee-Beteiligungen sind – zumindest in den in Österreich geführten Büchern – nicht mehr ersichtlich. Ein Kurier-Artikel sprach vor vier Jahren noch von Gesellschaften in Liberia und auf den Bahamas. Somit beträgt die Erbmasse zumindest 260 Millionen Euro. Doch wer bekommt nun dieses Vermögen? Mangels Kindern oder noch lebender Eltern wäre – zumindest nach Erbrechtsgesetz – der seit 2015 mit ihr verheiratete Karl "Kari" Goëss alleiniger Erbe. Immer unter der Voraussetzung, dass es kein Testament oder eine Erbverzichtserklärung gäbe, "was man bei Hochzeiten im fortgeschrittenen Alter ja öfters erlebt", wie ein Jurist erklärt.

Schloss Sekirn, in dem die eigentlich im schweizerischen Croglio steuerpflichtige Horten einen Großteil ihrer Zeit verbracht haben soll, ist laut Insidern übrigens Stiftungsvermögen. Da dieses vermehrt werden soll – eben um damit medizinische Forschung zu finanzieren – könnte es in absehbarer Zeit auf den Markt kommen.