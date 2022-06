Erst diese Woche sind 18 Fachkräfte aus den Philippinen in Leoben-Hinterberg angekommen, allein in der kommenden Woche stehen wieder drei Roadshows auf dem Programm – sie führt diesmal vom Technikum in Wien über die FH Campus 02 und die TU Graz. Jede Woche stehen derzeit derartige Termine an verschiedensten technischen Instituten von Universitäten, Fachhochschulen, aber auch HTLs auf dem Programm.

Gut 10.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt der steirische Mikroelektronik-Spezialist AT&S in den nächsten Jahren weltweit – allein für den Hauptsitz in Leoben sind gegenwärtig 669 offene Stellen auf 205 Positionen ausgeschrieben, davon rund 300 für die bestehenden Werke. Eine Mammutaufgabe.