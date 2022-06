In der Steiermark sinkt die Anzahl der arbeitslosen Menschen weiter deutlich. Derzeit sind 25.818 Personen als arbeitslos beim AMS Steiermark registriert, dazu kommen 7971 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Schulungen. In Summe sind also momentan 33.789 Steirerinnen und Steirer ohne Job. Um 21,1 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Zum Vergleich: Noch vor der Coronapandemie im Jahr 2019 waren es 3607 Menschen mehr. Die Arbeitslosenquote liegt im Bundesland geschätzt bei nur 4,5 Prozent. Rund 700 steirische Betriebe mit 13.000 Beschäftigten befinden sich momentan in Kurzarbeit.