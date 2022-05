Affenpocken sind – harmlosere – Verwandte der Pocken, die als ausgerottet gelten. Dennoch sorgt der Erreger aufgrund der ungewöhnlichen Häufung von Fällen weltweit aktuell für Aufregung, auch in Österreich trat am Wochenende ein erster Fall auf.

Die Virologin Redlberger-Fritz sieht jedenfalls keinen Anlass zur Sorge, denn die Pocken seien nicht so leicht übertragbar. Eine Epidemie oder Pandemie wie von anderen Viren sei nicht zu erwarten, so die Virologin im Ö1 Morgenjournal. Die aktuelle Häufung sei aber "ungewöhnlich".

Im Normalfall handle es sich um eine leichte Erkrankung, die von selbst wieder ausheile. Alle gegen Pocken Geimpften hätten einen guten Schutz.

WHO erarbeitet Leitlinien

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erarbeitet derzeit Leitlinien zur Eindämmung der Ausbreitung von Affenpocken. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Fälle in den Sommermonaten weiter ansteigen könnte, sagte der Vorsitzende Berater der WHO für Infektionsgefahren, David Heymann, am Samstag Reuters. Die WHO gehe davon aus, dass der Ausbruch durch sexuelle Kontakte ausgelöst worden sei.