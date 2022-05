Pro von Michaela Tiefenbacher

Seit der Gründung des Tourismusverbandes Finkenstein am Faaker See vor zehn Jahren verfolgen wir die Strategie, einen Tourismus zu forcieren, der im Einklang mit unserem Lebensraum steht. Die Landschaft ist perfekt für unsere Mountainbike-Trails, Wanderwege, Slow Trails, Kletterrouten und sportlichen Aktivitäten rund um unsere Seen und in unmittelbarer Nähe zu Mittagskogel, Kanzianiberg und Karawanken.

Mit nachhaltigen Investitionen haben wir in den vergangenen Jahren ganz bewusst auf die touristische Infrastruktur unter der Dachmarke Natur-Aktiv-Erlebnisse gesetzt und sind aktuell auf dem besten Weg, eine der Vorzeigeregionen im Alpen-Adria-Raum im Bereich Biken für Familien zu werden.