In der Hofburg hält man sich noch völlig bedeckt, doch nach Informationen der Kleinen Zeitung dürften die Würfel gefallen sein. In den nächsten Tagen will Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit bekannt geben. An welchem Tag und in welcher Form das geschehen soll? Zu vernehmen ist, dass es vor Christi Himmelfahrt, also vor nächstem Donnerstag, passieren dürfte. In den letzten Tagen hatte ein TikTok-Video Spekulationen über eine bevorstehende Ankündigung neue Nahrung verschafft.