Reportage. An die Griller, fertig, los! Die Pandemie hat den Grill-Trend befeuert, was sich langsam auch auf die Art des Fleischkonsums auswirkt. Besuch beim Profi. Plus: Tipps und Tricks fürs Grillen.

"Leidenschaft. Das ist es. Es geht um Leidenschaft", sagt Robert Buchberger, während er fleißig Öl ins Feuer gießt. Besser gesagt ist es exklusives Fett vom Wagyu-Rind, das der 42-jährige Oststeirer mit einem gusseisernen Schöpfer in die Feuerschale hält und mit spitzbübischem Grinsen des Vorab-Wissenden verrät: Das sorgsam am Grill drapierte Fleisch und Gemüse wird sogleich in Flammen aufgehen. Diese heiße Nummer hat der Pöllauer Fleischermeister und Grilltrainer für seine Show-Grill-Auftritte im Repertoire.