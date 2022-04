Der Falstaff hat gesprochen – und am Montag die 1.950 besten Lokale Österreichs präsentiert. Als kulinarischer Wegweiser durch die Republik fungiert traditionellerweise der "Restaurant- und Gasthausguide" – samt Blick auf Neueröffnung und spannende Entdeckungen. 177 neue Betriebe sind gelistet – angesichts der pandemiebedingten Gastro-Schließungen in den letzten beiden Jahren ein hoher Wert. Insgesamt stehen 419 Aufsteiger 117 Absteigern gegenüber – ein positiver Einblick in die krisengebeutelte Branche.