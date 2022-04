Der Pitch steht am Beginn einer jeden guten Start-up-Geschichte. In nur wenigen Minuten soll man völlig fremde Personen von der eigenen Geschäftsidee überzeugen. Mit diesem Ziel reichten mehr als 250 junge Unternehmerinnen und Unternehmen aus elf Ländern Ideen zur alljährlichen Idea Competition des Science Park Graz ein. 18 Projekte wurden zum begehrten Pitch eingeladen. Jeweils drei Ideen mussten sich in den Kategorien Space, Mobility, Energy & Environment, Health, Social Impact und Digital Economy bewähren. Die jungen Firmengründer mussten sich dabei den kritischen Fragen einer Expertenjury stellen. Das Siegerprojekt wurde mit je 2000 Euro prämiert.