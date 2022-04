Essay am Samstag

Mit Selfie, Seil und Haken: Der Kampf um die Freizeitarena Alpen

Die Berge geben uns Berge. Aber sie sind auch eine Arena für Konflikte. Manche sehen sie als Spielwiese, andere als Betriebsstätte. Annäherung an eine in jeder Hinsicht sensible Zone.