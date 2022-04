In Venedig bewachte zu Ostern "Big Brother" den Schlaf. Rund 325.000 Touristen besuchten die Lagunenstadt über die Feiertage. "Aber mindestens 20.000 von ihnen übernachteten in Venedig, ohne dass sie von Beherbergern gemeldet wurden", berichtete die italienische Tageszeitung "Corriere del Veneto" am Mittwoch.