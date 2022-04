Kakao war in den 1940er-Jahren ein rares, teures Gut. Haselnüsse gab es hingegen in Hülle und Fülle. Der italienische Zuckerbäcker Pietro Ferrero machte aus der Not eine Tugend und erfand eine „Schoko-Creme“, die hauptsächlich aus Haselnüssen und Zucker bestand und nur einen Hauch Kakao enthielt: Nutella (ein Kunstwort aus "Nut" für Nuss und "ella" der italienischen weiblichen Verkleinerungsform) war geboren und ist bis heute der Inbegriff für Nuss-Nougatcremen. Der Verein für Konsumenteninformation nahm jetzt 13 solcher Produkte aus dem Handel unter die Lupe, darunter sechs Bio- und zwei vegane Aufstriche.