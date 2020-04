Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ostern am Zweitwohnsitz

Pamela Binder hat ihr Amt als Tourismusgeschäftsführerin erst vor wenigen Wochen von Ernst Kammerer übernommen. In der aktuellen Causa hat sie einen ganz klaren Standpunkt © Huemer

Der Brief schlug hohe Wellen: Die Bürgermeister des Steirischen Salzkammergutes wollten Touristen und Zweitwohnungsbesitzer während der Corona-Krise gerne aus der Region verbannen. Gefordert wurden Zugangsbeschränkungen nach "Tiroler Modell". Die Aufregung über "die Ausseer, die am liebsten nur das Geld wollen", sorgte österreichweit für Schlagzeilen. Keine Freude hat man mit dem „Bashing von Zweitwohnungsbesitzern“, wie es Geschäftsführerin Pamela Binder formuliert, auch beim Tourismusverband Ausseerland-Salzkammergut. „Vielleicht war es von den Bürgermeistern gut gemeint, aber das kann man so nicht machen“, ärgert sich die Touristikerin.