Ausseerland für Touristen sperren?"Ich entschuldige mich für diesen Brief"

Ein Brief an die Landesregierung, in dem die Bürgermeister des Steirischen Salzkammergutes das Pendeln für Touristen und Zweitwohnungsbesitzer verbieten lassen wollen, hat Wellen der Empörung geschlagen. Altaussees Ortschef Gerald Loitzl entschuldigt sich nun offiziell für das Schreiben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Reaktionen waren heftig. In einem Brief haben die Bürgermeister aus Altaussee, Grundlsee, Bad Aussee und Bad Mitterndorf das Land gebeten, die Region "nach Tiroler Vorbild" für Ausflügler und Zweitwohnsitze zu sperren. "Das ist voll in die Hose gegangen", beteuert Altaussees Ortschef Gerald Loitzl im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Er entschuldigt sich für diesen Brief, insbesondere für die Wortwahl. Sein Amtskollege Franz Steinegger aus Grundlsee ist über das Schreiben ebenfalls nicht glücklich. Es sei unglücklich formuliert und eigentlich nur als Appell an die Regierung gedacht gewesen.