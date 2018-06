Facebook

Suchaktion nach verlorenem Auto © Penz

Eine kuriose Geschichte, bei der zum Glück nichts passierte, hielt am Freitag Vormittag die Polizei in Vordernberg in Atem.

Am vergangenen Mittwoch brach ein 95-jähriger niederländischer Staatsbürger gemeinsam mit seiner 70-jährigen Lebensgefährtin mit seinem Pkw von Vordernberg nach Tragöß auf. Vermutlich wollte der Mann die Route über das Hiaslegg befahren. Auf dem Weg nach Tragöß verlor der 95-Jährige jedoch die Orientierung und blieb mit seinem Wagen auf einem Forstweg liegen.

Das Fahrzeug dürfte aufgrund eines Kupplungsdefekts nicht mehr fahrbereit gewesen sein. Der 95-Jährige und seine Lebensgefährtin verirrten sich anschließend in dem Wald. Die beiden nächtigten im Waldgebiet, und wurden am Donnerstag in den Morgenstunden von einem Forstarbeiter aufgefunden. Dieser transportierte die beiden in das LKH Bruck an der Mur gebracht.

Nach der medizinischen Versorgung im Krankenhaus brachte ein Taxi das Paar nach Vordernberg zurück. Der Mann hatte sich zwar die Koordinaten des Vorfallsortes notiert, fand das Fahrzeug jedoch nicht mehr. Daraufhin wurde daraufhin eine Suchaktion nach dem Pkw eingeleitet. Das Fahrzeug wurde schließlich Freitagvormittag aufgefunden und abgeschleppt.