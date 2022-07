Musiker Travis Barker (46) ist gesundheitlich wieder auf dem Weg der Besserung, wie er dieser Tage auf Social Media bekannt gegeben hat. Der Drummer von Blink-182 ("All the Small Things") musste vergangene Woche sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo er mehrere Tage lang behandelt wurde. Nach eigenen Aussagen sei ihm bei einer Spiegelung ein kleiner Polyp entfernt worden, wodurch ein Ableitungskanal der Bauchspeicheldrüse verletzt worden sei. "Das sorgte für eine schwere und lebensbedrohliche Entzündung der Bauchspeicheldrüse", schrieb Barker auf "Twitter". "Ich bin so sehr, sehr dankbar, dass es mir durch intensive Behandlung im Moment viel besser geht."

Die ganze Zeit über an seiner Seite war Ehefrau Kourtney Kardashian (43), die ihre Erleichterung über den Ausgang ihren Fans mitteilte: "Was für eine gruselige und emotionale Woche das war." Empört war sie über jüngst veröffentliche Paparazzi-Fotos von ihr in der Öffentlichkeit, die offenbar suggerieren sollten, sie hätte ihrem Mann nicht beigestanden. Kardashian konterte in Richtung Paparazzi: Sie habe das Krankenbett ihres Mannes nicht verlassen und ergänzte: "Schämt euch."

Das Paar hat seine Beziehung im Februar 2021 öffentlich gemacht, sich im Oktober verlobt und im April in einer Blitzhochzeit in Las Vegas geheiratet. Im Mai feierte das Paar samt Familien Hochzeit im italienischen Nobelort Portofino.