Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wendet sich am Donnerstagabend an ein Publikum in Wien und spricht beim 4Gamechangers-Festival in einer Live-Schaltung mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Die Veranstalter kündigen dieses Gespräch dabei "unter Vorbehalt aktueller Ereignisse" an.

Bisher hatte sich der ukrainische Präsident lediglich bei zwei Solidaritätskonzerten Ende März und Mitte Juni in voraufzeichneten Videobotschaften an Publikum in Österreich gewannt. Sollte der Live-Auftritt nicht an terminlichen oder militärischen Gründen scheitern, dürfte Selenskyj laut den Veranstaltern einen Appell an österreichische Bevölkerung richten sowie die humanitäre Situation und aktuelle Lage in seinem Heimatland erläutern.

Zukunftsvisionen

In diplomatischen Kreisen war zudem die Rede davon, dass das ukrainische Staatsoberhaupt mit Verweis auf das Event auch Zukunftsvisionen ansprechen könnte. Das 2022 von ProSiebenSat.1Puls4 gemeinsam mit dem ORF veranstaltete Digital- und Medienfestival 4Gamechangers beschäftigt sich in der Marx Halle in Wien-Landstraße insbesondere mit Fragen der Innovation.

Clooney zu Menschenrechten

Zu Gast beim Festival ist am Donnerstag auch Hollywood-Schauspieler und Menschenrechtsaktivist George Clooney. Er wird am späten Nachmittag zur Zukunft der Menschenrechte sprechen. Bei dem Gespräch dabei ist Bundeskanzler Karl Nehammer.