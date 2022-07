Das Austrian Corona Panel Project (ACPP) der Universität Wien steht vor dem Aus. Das Projekt, das seit März 2020 mehrere und wiederholte Umfragen zur Pandemie durchgeführt hat, läuft mangels Finanzierung aus. Laut Barbara Prainsack, einer der Leiterinnen des ACPP, habe man sich zwar um weitere Finanzierung bemüht, dies sei bisher jedoch erfolglos gewesen. Sie sehe aber weiterhin Bedarf. "Wir glauben, dass es wichtig wäre, in Österreich eine nachhaltig finanzierte Panelstudie zu haben, die auch nicht thematisch gebunden ist", erklärt die Politikwissenschaftlerin, die an der Uni Wien tätig ist. Die Teuerung, der Krieg in der Ukraine und drohende neue Virusvarianten würden genug Stoff bieten.