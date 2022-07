In Österreich gibt es derzeit 285.000 Wärmepumpen. Das Ziel für 2040 sind 1,3 Millionen eingebaute Wärmepumpen, erklärt Richard Freimüller, Präsident des in Linz angesiedelten Verbandes Wärmepumpe Austria, der am Donnerstag in Kärnten sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Warum gerade Kärnten? "Wir haben hier sehr viel Unterstützung seitens des Landesenergieversorgers Kelag. Und auch was die Förderungen anbelangt, ist Kärnten quasi ein Musterbundesland", lobt Freimüller. Mit dem Bonus "Raus aus dem Öl" werde die Bundesförderung von 7500 Euro noch einmal fast auf 14.000 Euro verdoppelt. In anderen Bundesländern wie Oberösterreich gebe es weniger als 10.000 Euro Förderung. Und auch in der Steiermark beispielsweise kämpfe der Verband mit "viel zu viel Hürden für die Wärmepumpe".