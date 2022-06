Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan habe größtes Interesse, ein "neues Kapitel in den Beziehungen zu Österreich" aufzuschlagen, erklärte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nach einem einstündigen Vieraugengespräch mit Erdoğan in Ankara. Im Zuge des Normalisierungsprozesses trifft Erdoğan Bundeskanzler Karl Nehammer am Rande des Nato-Gipfels in Madrid. Erdoğan hoffe, dass er bald Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Türkei begrüßen könne, so Sobotka in einem Journalistengespräch in Ankara.