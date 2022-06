Im österreichischen Parlament ist er bisher nicht willkommen gewesen, jetzt wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trotzdem demnächst erstmals in einer Live-Schaltung zu österreichischen Politikern und der Bevölkerung sprechen - wenn auch in einem weit weniger offiziellen Rahmen.

Im Zuge des "4Gamechangers"-Festivals der TV-Privatsendergruppe ProSiebenSat.1 PULS 4, das heuer auch vom ORF mitveranstaltet wird, soll sich Selenskyj am Donnerstag live an das Publikum in dere Rinderhalle St. Marx sowie live über die Sender Puls 24 und den ORF an alle Österreicherinnen und Österreicher wenden. Auf der Bühne sollen neben den Moderatorinnen Corinna Milborn und Raffaela Schaidreiter auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit dem ukrainischen Gast sprechen, heißt es in einer Aussendung.