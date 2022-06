Im Kampf gegen die Teuerung – und wenige Monate vor der für Anfang 2023 geplanten Landtagswahl – hat das Land Niederösterreich am Montag das blau-gelbe Schulstartgeld präsentiert. Es werde 100 Euro für jedes Kind bringen, kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in Tulln an. Etwa 200.000 Buben und Mädchen sollen ab September davon profitieren. Das bedeute eine Gesamtinvestitionssumme von 20 Millionen Euro.

Es sei "wichtig und notwendig, die Familien zu entlasten", sagte Mikl-Leitner. "Deshalb werden mit dem niederösterreichischen Schulstartgeld alle Kinder mit 100 Euro unterstützt. Egal, ob Taferlklassler, Kinder, die in eine neue Schule oder Ausbildung wechseln oder einfach in die nächste Klasse oder das nächste Lehrjahr aufsteigen."

Zusätzlich zum Antiteuerungspaket des Bundes in Höhe von 28 Milliarden Euro sollen in Niederösterreich ab September weitere Maßnahmen gesetzt werden, um den Familien im Bundesland zusätzlich unter die Arme zu greifen, erinnerte Mikl-Leitner zudem. Das blau-gelbe Schulstartgeld sei eine erste Initiative.

Kind und ein Elternteil muss Niederösterreicher sein

"Wir wollen, dass die Hilfe schnell kommt. Deshalb war es uns wichtig, dass diejenigen, die Unterstützung brauchen, einfach nur ein Online-Formular ausfüllen müssen und dann das Schulstartgeld direkt aufs Konto bekommen", erläuterte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Das Formular aufzurufen soll Mitte August möglich sein.

Für die Beantragung gibt es zwei Grundvoraussetzungen: Das Kind braucht einen ordentlichen Wohnsitz in Niederösterreich, und ein Elternteil muss in Niederösterreich seinen Hauptwohnsitz haben. Das Schulstartgeld kann bis zum Ende des Semesters im Februar beantragt werden.