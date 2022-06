Fast wie in alten Zeiten – so ist das Donauinselfest 2022 über die Bühne gegangen. In Aussendungen war von gut 2,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern die Rede, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten, und das trotz der hochsommerlichen Temperaturen.

"Es ist so heiß", stellte auch der Wiener Nachwuchs-Rapper Lawrenco auf der Bühne fest. Er war einer der zahlreichen Acts, die für musikalische Erfrischung sorgten. Für ausgelassene Stimmung und fette Beats sorgten auch die Wiener Rapperin Verifiziert, das Trio Sharktank, Eli Preiss, Mavi Phoenix und viele weitere Künstlerinnen und Künstler.