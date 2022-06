Herr Präsident, es gibt gleich zwei Anlässe für dieses Gespräch. Das Weltrauminstitut der Akademie der Wissenschaften feiert am Dienstag sein 50-jähriges Jubiläum und Sie selber können vor der Amtsübergabe an Nachfolger Heinz Faßmann zurückschauen. Zunächst zum Weltrauminstitut in Graz.