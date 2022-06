Leinwandstar Léa Seydoux verkörpert in der bösen Mediensatire „France“ eine populäre, aber manipulative TV-Journalistin und Kriegsreporterin. Mit den Fakten und der Wahrheit nimmt es die von ihr verkörperte France de Meurs nicht so ernst, schließlich geht es um Quoten und Klicks. 2021 in Cannes uraufgeführt, trafen wir Regisseur Bruno Dumont im Herbst bei der Viennale – lange vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Am Freitag startet die Tragikomödie in den Kinos.