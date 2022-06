Fans des niederländischen Königshauses haben am heutigen Mittwoch die seltene Gelegenheit die königliche Familie "live" in Graz zu erleben. Wie berichtet, haben Máxima und Willem-Alexander auf ihrem Besuch in Österreich auch einen Abstecher in die Landeshauptstadt geplant. Heute Vormittag treffen sie gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Graz ein.