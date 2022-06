Die viertürige Limousine mit der abfallenden Dachlinie nimmt keinen Geringeren vorweg als das zukünftige Topmodell der ID-Baureihe und erinnert an einen elektrifizierten VW Passat. Das Showcar streckt sich auf eine Länge von fast fünf Metern, was etwa dessen Abmessungen entspricht (4767 mm). Derzeit firmiert sie noch unter dem Namen Aero – wird sich aber wohl als ID.7 in die Nomenklatur einfügen.

Wie auch der Rest der ID-Familie basiert die Limousine auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) des Volkswagen-Konzerns, hat einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,23, eine Lithium-Ionen-Batterie mit einem Netto-Energiegehalt von 77 kWh und soll mit einer Akkuladung bis zu 620 Kilometer Reichweite schaffen. Der Marktstart der Serienversion ist für 2023 angepeilt, wo die europäisierte Version im Werk in Emden vom Band laufen wird.

Studie zum Elektro-Variant

Bereits 2018 haben die Wolfsburger auf der Autoshow in Genf die Studie Vizzion – eine Elektro-Limousine – und im Jahr darauf in Los Angeles mit dem Space Vizzion den Vorgeschmack auf einen batteriebetriebenen Kombi gezeigt. Insofern ist wohl auch ein Elektro-Variant in der Ziehung.

Eigentlich wollten die Wolfsburger den ID.Aero schon im April auf der Autoshow in Peking enthüllen – aber dem machte die Coronawelle in China einen Strich durch die Rechnung. Nun hat die Studie ihre Weltpremiere gefeiert, wenn auch nur digital.