90er-Jahre-Clubstimmung mit eingängigem Beat – das ist Beyoncés neue Single "Break My Soul", die sie in der Nacht auf Dienstag veröffentlichte. Die R&B-Sängerin lässt die Hochzeiten der Disco-Musik und holt das letzte Jahrtausend eindrucksvoll zurück. Treffender könnte deswegen auch der Titel des bevorstehenden neuen Albums, das am 29. Juli erscheint, nicht sein: "Renaissance".

Nicht nur musikalisch geht der Superstar auf Zeitreise, auch modisch untermalt Beyoncé den Beginn der neuen Ära mit Einflüssen aus dem Ende des 20. Jahrhundert. Für die British Vogue ließ sich die Amerikanerin ablichten und setzte dabei auf eindrucksvolle Extravaganz. Ein ausladender Kopfschmuck, Schulterpolster, Gold, Lack und Leder – nur einige wenige Elemente, die in die Outfits integriert wurden.

Gold und Silber

Mit tragbaren Kunstwerken aus Modehäusern wie Schiaparelli und Han Kjøbenhavn inszeniert die Künstlerin, die dafür bekannt ist, mit ihrer Kleidung klare Statements und Botschaften zu kommunizieren, die Richtung für den neuen Weg, den sie mit dem Album beschreiten will. Eine Verbindung des Neuen mit Geschichten der Vergangenheit und dem Ursprung der Musik, die Menschen auf der Tanzfläche vereint.

Mit einem swarowskibesetzten Mantel von Schiaparelli verwandelt sich die 40-Jährige in eine goldschimmernde Discokugel, das silberne Pendant dazu besteht aus einem reflektierenden, einer Rüstung ähnelnden Korsett mit Schulterplatten, gleichfarbigen Shorts und Stiefeln. Die zahlreichen Federn, die in den unterschiedlichen Kopfschmucken verarbeitet sind, erinnern an die Auferstehung eines Phönix.

Treue der Extravaganz

Während Beyoncé mit ihrer neuen Musik neue Wege bestreitet, bleibt sie ihrer modischen Extravaganz treu. Egal ob neongelbes, Pailletten-besetztes Kleid mit Federdetails bei den Oscars oder bestrasster GuccixBalenciaga-Blazer – die R&B-Königin macht keine halben Sachen und beweist immer wieder ein Händchen für ausgefallene Stücke.