In Deutschland läuft seit einigen Tagen eine großflächige Werbekampagne, die die Bürgerinnen und Bürger zum Energiesparen bewegen soll. Mit Motiven wie "Danke fürs Gefrierfachabtauen" oder "Danke, dass ihr eure Klimaanlage 2 Grad höher dreht" will das Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck (Grüne) im Angesicht des Energiedilemmas infolge des Ukrainekriegs den Verbrauch senken.

Gewessler: "Energiesparen ist immer wichtig"

In Österreich gibt es derzeit keine solche Kampagne. Aus dem Klimaministerium von Leonore Gewessler (Grüne) heißt es zur Kleinen Zeitung, man wolle durchaus auch für das Energiesparen werben, warte damit aber bis zum Beginn der Heizsaison im Herbst zu. In Deutschland sei die Ausgangslage eine andere, weil dort Gas in weit höherem Maß zur Stromerzeugung gebraucht werde.

Dass es noch keine Kampagne gibt, heißt freilich nicht, dass Gewessler nicht zum Maßhalten aufruft: "Energiesparen ist immer wichtig", heißt es in einem der Kleinen Zeitung übermittelten Zitat der Ministerin, "Jeder und jede kann im Alltag dazu einen Beitrag leisten: Deckel auf den Topf beim Kochen, beim Autofahren das Tempo reduzieren, Waschmaschine anfüllen und ab Herbst die Heiztemperatur um einen oder zwei Grad runter."