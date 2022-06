Bei einem Urlaub mit Daddy gibt es um 9 Uhr morgens eine Tüte Eis ("Pssst, nicht der Mama sagen!")! Töchterchen Harper Seven (10) genießt den Urlaub mit Papa David Beckham (47) in der Lagunenstadt Venedig sichtlich. Aber nicht nur Eisessen stand auf dem Programm der beiden, auch eine Gondelfahrt und ein Theaterbesuch durften natürlich nicht fehlen. Der legendäre englische Kicker postete auf seinen Social-Media-Kanälen jetzt Fotos und Videos des Vater-Tochter-Urlaubes.

Von Mama Victoria Beckham gab es eine Liebeserklärung an die beiden aus der Ferne: "Special time with the best daddy in the world. Mummy loves you both so much." Die Sängerin und Designerin war aus beruflichen Gründen zu Hause geblieben.