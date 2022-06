Am Freitag startet Österreichs Frauenfußball-Nationalteam in die zweite Phase der EM-Vorbereitung. Im Rahmen des zweiten Camps warten Testspiele gegen Montenegro und Belgien, am 6. Juli beginnt die Europameisterschaft in England gegen die Gastgeberinnen.

Für Sarah Puntigam hat es das persönliche Highlight dieses Jahres aber bereits gegeben. Die Steirerin gab ihrer Verlobten Genessee Daughetee in der Südsteiermark das "Jawort". Und die österreichische Rekordnationalteamspielerin, die nach der EM gemeinsam mit ihrer amerikanischen Ehefrau zum 1. FC Köln wechselt, hat zahlreiche Teamkolleginnen eingeladen. Laura Feiersinger veröffentlichte ein Foto auf Instagram.

Neben dem Brautpaar und der Salzburgerin sind darauf unter anderem auch Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck, Torfrau Manuela Zinsberger, und die Teamspielerinnen Jasmin Eder, Stefanie Enzinger, Sarah Zadrazil, Verena Hanshaw, Lisa Makas, Carina Wenninger und Virginia Kirchberger zu sehen.