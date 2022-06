Urlaubszeit. Unser Leser ist mit seiner Familie mit dem Auto auf dem Weg zum Flughafen, als vor ihm ein Lkw einen Pkw touchiert. "Von den Insassen des Unfallautos war niemand schwer verletzt, der Wagen sah aber nach Totalschaden aus", erzählt der Mann, der bei dem Vorfall selbst weder Blech- noch Personenschaden erlitt. "Aber meinen Urlaub konnte ich mir abschminken", erzählt der Mann, der danach lange im Stau stand und seinen Flugtermin verpasste. "Habe ich dafür irgendwie Anspruch auf Schadenersatz oder bleibe ich auf den Reisekosten sitzen? Und was wäre, wenn ich direkt in den Unfall verwickelt gewesen wäre?", will er wissen.