Die vom Rechnungshof öffentlich geäußerten Zweifel an der korrekten Abrechnung von ÖVP-Wahlkampfkosten sorgen weiterhin für Aufregung. Im Ö1-Gespräch machte Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker noch einmal deutlich, dass man sich auch die Corona-Hilfen aus dem Non-Profit-Topf an Vereine des ÖVP-Seniorenbunds näher anschauen werde. Öffentliche Förderungen könne der Rechnungshof "natürlich prüfen", so Kraker. "Und das wird uns auch interessieren."