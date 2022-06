Das Schluchzen aus dem Publikum war in Raum 390 des Cannon House Office Buildings noch zu hören, als der Vorsitzende die öffentliche Anhörung für eine kurze Pause unterbrach. Gerade hatte Sitzungsleiter Bennie Thompson, ein Demokrat aus Mississippi, ein elfminütiges Video abspielen lassen, das noch einmal die ganze Gewalt und das Chaos des Sturms aufs Kapitol am 6. Januar 2021 zeigte. Damals attackierte ein aufgestachelter Mob den Sitz des US-Kongresses, der zusammengekommen war, um den Wahlsieg von Joe Biden offiziell zu zertifizieren. Bislang teils unveröffentlichte Bilder zeigten am Boden liegende Polizisten, die sich kaum gegen die Masse der Eindringlinge verteidigen konnten. Im Saal 390 tagte nun öffentlich der Untersuchungsausschuss des US-Repräsentantenhauses, der die Hintergründe der Attacke aufklären soll.