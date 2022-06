"Die Hölle ist zurück“, titelte die regionale Tageszeitung „Sur“ nach dem Ausbruch des Waldbrandes an der südspanischen Costa del Sol. Acht Monate nach einem verheerenden Buschfeuer im Hinterland der bei Urlaubern so beliebten andalusischen Sonnenküste brennt es schon wieder in dieser traumhaften Bergregion mit dem Namen Sierra Bermeja.