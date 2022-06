Die Türkei will mit Russland über einen „Getreide-Korridor“ im Schwarzen Meer verhandeln. Dazu kommt der russische Außenminister Sergej Lawrow an diesem Mittwoch nach Ankara. Der Plan sieht die Einrichtung einer UN-Einsatzzentrale in Istanbul vor, die den Transport von Millionen Tonnen Getreide zu den Weltmärkten koordinieren soll. Nach russischen Angaben gibt es für den ukrainischen Hafen Odessa bereits eine Grundsatzeinigung. Umstritten sind aber wichtige Fragen wie Sicherheitsgarantien für ukrainische Häfen.