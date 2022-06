Apple macht den Bezahlfunktion-Anbietern PayPal und Klarna Konkurrenz. Zum Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC kündigte der iPhone-Hersteller am Montag an, Einkäufe über Ratenzahlungen zu ermöglichen. Das Angebot werde überall dort gelten, wo Apples Bezahlsystem akzeptiert werde. Apple legt weiters bei hauseigenen Prozessoren für seine Computer nach. Die vorgestellten nächsten Generationen der Laptops MacBook Air und MacBook Pro erhalten als erste den neuen M2-Prozessor.

MacBook Air © Apple

Das neue iOS16 © Apple

Neues Betriebssystem WatchOS9 für die Apple Watch © Apple

Nutzer könnten Geldsummen in bis zu vier Einzelzahlungen aufteilen – ohne Zinsen und Gebühren. In der Coronakrise boomte das Geschäft mit Ratenzahlungen (Buy now, pay later - BNPL), angesichts steigender Zinsen und hoher Inflation mehren sich inzwischen allerdings Meldungen von Tilgungsproblemen einzelner Kunden.

Stärkerer Fokus auf Autohersteller

Aufmerksamkeit erregte auch Apples Ankündigung, seine Software stärker auf die Bedürfnisse von Autoherstellern auszurichten und besser in die Armaturen einzufügen. Erstmals könne die Anwendung Informationen über Geschwindigkeit, Richtung und Tankangaben anzeigen. Ford plane, die neue Software zu nutzen und Autos ab kommendem Jahr damit auszustatten, teilte Apple mit.

Mehr Leistung bei gleichem Stromverbrauch

Beim neuen Prozessor soll das Chipsystem auch bei gleichem Stromverbrauch mehr Leistung als Apples erster M1-Chip bieten. Unter anderem hat der M2 ein Viertel mehr Transistoren, wie der zuständige Apple-Manager Johny Srouji zum Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC betonte.

Mit dem M1 kehrte Apple Prozessoren des Branchenriesen Intel den Rücken und brachte alle seine Geräte vom iPhone bis zum Mac auf eine technologische Basis. Fachleute lobten die Effizienz der Mac-Modelle mit Apple-Chips und inzwischen will auch der Chip-Konzern Qualcomm Intel mehr Anteile im PC-Markt abnehmen.