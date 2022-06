Wann ist der Spaß vorbei? Wenn man als Punkrocker Bundespräsident werden will? Er ist Musiker, Arzt, Kabarretist und jetzt will er in die Hofburg einziehen. Dr. Marco Pogo (35) hat es mit seiner "Bierpartei" zum Bezirksrat in Wien Simmering geschafft, doch er meint, da geht noch mehr.

In der aktuellen Folge reden wir über politische Frustration und Verzweiflung, die potenzielle Kraft von Satire und fragen, warum er als "Bierpartei" sich den "Radler" als programmatisches Feindbild auserkoren hat. Und ob sich seriöse Politik mit Spaß und Punkrock überhaupt vertragen können.

Er geht aber auch darum, was Satire ist und was eben nicht ("Der Wegscheider ist keine Satire, der ist gefährlich!") und was ihm gesellschaftspolitisch tatsächlich ein Anliegen ist.

Fun Fact: Man erfährt auch, warum Marco Pogo ein tatsächlich sehr großes Tatoo auf seinem Oberschenkel hat, das den Wiener Altbürgermeister Dr. Michael Häupl zeigt.