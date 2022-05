Der Pudel Britney ist am Freitag bei den Filmfestspielen von Cannes zum besten Filmhund gekürt worden. Er erhielt den "Palm Dog Award", der seit 2001 vergeben wird, und ein rotes Lederhalsband als Trophäe. Britney spielte Beast im Film "War Pony" von Riley Keough und Gina Gammell. Ein Ehrenpreis ging heuer an den Jack Russell Terrier Patron. Er spürt in der Ukraine Minen auf, weswegen er auch schon vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geehrt wurde.

Das Filmfestival im südfranzösischen Cannes endet am Samstag mit der Verleihung der Goldenen Palme. 21 Filme konkurrieren bei den Festspielen an der Côte d'Azur um den Hauptpreis, der am Abend von Jurypräsident Vincent Lindon vergeben wird. Aus österreichischer Sicht fiel die wichtigste Entscheidung bereits am Freitagabend. Vicky Krieps wurde für ihre Hauptrolle im Film "Corsage" der österreichischen Regisseurin Marie Kreutzer in der Nebenschiene "Un certain regard" ausgezeichnet. Im Vorjahr gewann der Film "Die Große Freiheit" des Österreichers Sebastian Meise den Jurypreis in dieser Sektion.