Mit einem Volumen von 8,1 Milliarden Euro ist es nach Unternehmensangaben der größte Auftrag in der 175-jährigen Geschichte des Siemens-Konzerns: Wie berichtet, wird der Industrieriese eine Schlüsselrolle beim Aufbau des insgesamt 2000 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsnetzes in Ägypten spielen. Die Dimensionen des Projekts sind spektakulär – 60 Städte des Landes werden miteinander verbunden. Dieses Projekt sei auch für Siemens von historischer Bedeutung, wird betont. Die Lieferung – die an einen bereits im Vorjahr fixierten Auftrag aus diesem Projekt anknüpft – umfasst u. a. auch 41 achtteilige Velaro-Hochgeschwindigkeitszüge, 94 vierteilige Desiro-Hochleistungs-Regionalzüge sowie 41 Vectron-Güterlokomotiven.

Mehr als 800 Fahrwerke zusätzlich

Einen wichtigen Beitrag wird daher auch das Siemens-Weltkompetenzzentrum für Drehgestelle in Graz leisten. Für den Standort seien die Effekte aus dem Großauftrag "äußerst erfreulich", bestätigt Michael Braun, Sprecher von Siemens Mobility Austria. "Wir werden zu dem schon bestehenden Teilauftrag nun mehr als 800 Fahrwerke zusätzlich bauen – das ist grob ein Viertel der Produktion eines Jahres." Das gewährleiste eine stabile und solide Grundauslastung für den Standort und seine 1400 Arbeitsplätze für die nächsten Jahre. Geliefert werden die Fahrwerke beginnend mit Februar 2023. Hinzu komme, dass in Graz in Summe auch mehr als 300 Stromabnehmer für die Fahrzeuge produziert werden. Das entspreche "etwa einem Drittel des Jahresoutputs", wie Braun erläutert. Die von Siemens in den nächsten Jahren am Standort ohnehin bereits geplanten Investitionen sollen u. a. den dafür erforderlichen Spielraum schaffen.

Zeitsparender und flexibler

Auch das im April eröffnete Engineering-Prüflabor in Graz werde "dabei helfen, die Komponenten noch besser, zeitsparender und flexibler zu überprüfen und zu validieren", so Braun, der auch hervorhebt: "Neben der Hardware wird auch Ingenieurskraft exportiert, denn das Know-how für Wartung, Instandhaltung und Service der Fahrwerke über 15 Jahre wird ebenfalls aus Graz geliefert."