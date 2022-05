Keep calm and carry on, also bleib ruhig und mach weiter – das ist das inoffizielle Coolness-Mantra der Briten. Dass auch die Royals diesen Gemütszustand verinnerlicht haben, sei zu hoffen, immerhin gibt es bei den anstehenden Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum viel Konfliktstoff.

Eine emotionale Baustelle wird wohl das Aufeinandertreffen der ehemaligen royalen „Fab Four“: Harry (37), Meghan (40), William (39) und Kate (40). Gemeinsam galten sie als Hoffnungsträger einer neuen royalen Generation. Seit dem „Rücktritt“ von Harry und Meghan soll auch die Beziehung zwischen den Paaren merklich abgekühlt sein. Während der Feierlichkeiten wird demnach ihr Aufeinandertreffen nicht nur von der internationalen Presse beäugt werden.

Gesichert ist auf jeden Fall ein gemeinsamer Besuch beim Gottesdienst am Freitag in der St. Paul’s Cathedral. Zumindest ein Zusammentreffen wird während dieser Tage bestimmt sehr erfreulich: Die Jubilarin Queen Elizabeth II. (96) wird ihre elf Monate alte Urenkelin Lilibet, die nach dem familieninternen Spitznamen der Monarchin benannt ist, zum ersten Mal persönlich treffen.