Während Finnland im Halbfinale gegen die USA bis zum Ende zittern musste und sich mit einem knappen 4:3-Sieg durchsetzen konnte, hatte Kanada mit den Tschechen nur im ersten Drittel Mühe. Am Ende gewannen die Ahornblätter klar mit 6:1.

Im ersten Halbfinalduell zwischen Finnland und den USA konnten die Nordamerikaner zwar bereits nach 64 Sekunden durch Nate Schmidt in Führung gehen, doch Miro Heiskanen (16.) und Sakari Manninen im Powerplay konnten das Spiel bis zur 25. Minute zugunsten der Gastgeber drehen. Auch auf den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich durch Sean Farrell (27.) hatte Sami Vatanen nur drei Minuten später die passende Antwort parat.

Mit dem 4:2 durch Joel Armia (46.) schien bereits eine Vorentscheidung gefallen zu sein, aber Adam Gaudette konnte die USA drei Minuten vor dem Ende (der US-Goalie war bereits durch einen sechsten Feldspieler ersetzt worden) noch einmal bis auf einen Treffer heranbringen. Der Ausgleich gelang allerdings nicht mehr.

Das zweite Semifinalduell war nur im ersten Drittel ausgeglichen. Nach einem 1:1 zogen die Kanadier in Abschnitt zwei durch drei Treffer uneinholbar auf 4:1 davon. Am Ende setzte es eine bittere 1:6-Pleite für die Tschechen, die damit in Spiel um Platz drei (Sonntag, 14.20 Uhr) auf die USA treffen.