Die 19-jährige Lou-Anne ist nach Alisar Ailabouni, die 2010 die fünfte GNTM-Staffel gewann, erst die zweite österreichische Siegerin bei "Germany's Next Topmodel". Die Niederösterreicherin, ihre Mutter Martina (50) sowie Anita (21), Noëlla (25) und Luca (20) hatten es bis ins Finale von Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" geschafft. Das Mutter-Tochter-Gespann sorgte schon vorab für eine Premiere: Diese Konstellation gab es noch nie in einem Finale der ProSieben-Show.

Trotzdem kam im Umfeld der Modelshow keine festliche Stimmung auf: Dafür sorgte schon am Mittwoch der Unternehmer und Webvideoproduzent Rezo, der in einem Youtube-Video mit dem Format abrechnete. Dieses bestehe aus Manipulation, Missbrauch, Bodyshaming oder der Sexualisierung junger Frauen. Die Kandidatinnen würden gebrochen, so hoch sei der Druck, unter dem insbesondere Minderjährige leiden. Heidi Klum bezeichnete Rezo als "menschlich hässlich". Mehr als eine Million Aufrufe weist sein Video bislang auf – immerhin die Hälfte der ProSieben-Quote.

Die zweite Aufregung gab es nach der Entscheidung am Donnerstagabend, als von der selbst auferlegten Diversität der Show nicht mehr viel übrig war. Dass am Ende eine 19-Jährige gewann, die dann doch nah am traditionellen Modelmuster gebaut ist, passt nicht zum neuen Selbstverständnis, mit dem Klum in dieser Show auftrat. "Die Vielfalt schrumpft zum Finale auf Standardmodelmerkmale zusammen", kommentierte etwa die "Süddeutsche".

Lou-Anne ist Heidis Topmodel

Kurz nach 23 Uhr stand am Donnerstagabend das Ergebnis fest, die junge Klosterneuburgerin darf sich GNTM-Siegerin 2022 nennen und kommentiert das in einer ersten Reaktion gefasst: "Ich habe keine Tränen in den Augen, ich bin einfach nur sehr froh." Mit ihr freute sich Mutter Martina: "Ich bin so stolz auf sie."

In der finalen Folge mussten die verbliebenen Kandidatinnen noch einmal in allen Disziplinen zeigen, was sie an Model-Skills gelernt haben. Laufsteg, Tanzeinlage, Videodrehs. Lou-Anne darf sich über 100.000 Euro freuen und kommt auf das Cover der deutschen Ausgabe von "Harper’s Bazaar".