"Nie geschlagen": Kate Moss stärkt die Argumentation von Johnny Depp

Entgegen anderslautender Gerüchten habe ihr Ex-Freund sie niemals eine Stiege hinuntergestoßen, sagte die per Videoverbindung in den Gerichtssaal in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia zugeschaltete Moss am Mittwoch.