Nach 0:2 und 40 äußerst schwachen Minuten noch zum 5:3-Sieg gegen Großbritannien - dieses Husarenstück gelang dem Eishockey-Nationalteam im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt. Ein 3:3 nach 60 Minuten hätte auch gereicht, im Finish gewann Österreich das letzte Drittel aber mit 5:1 und das Spiel 5:3. "Ziel erreicht, Klassenerhalt geschafft, das zählt heute! Es war wirklich nicht unser bestes Spiel, aber wenn du am Ende die Tore noch machst, ist in so einer Partie nur das wirklich wichtig", sagte ein erleichterter Youngstar Marco Kasper.