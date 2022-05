Was können Sie über den Fall jenes am Affenpockenvirus Patienten mitteilen? Wie gestaltet sich der Gesundheitszustand, die Symptome?

CHRISTOPH WENISCH: Es ist ein junger Mann, der sehr typisch für die Erkrankung zunächst, in der ersten Phase der Erkrankung – Grippesymptome hatte: Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schwäche. Das dauerte ein paar Tage gedauert. Dann sind die Lymphknoten angeschwollen und dann haben sich auch Hauterscheinungen ergeben. Zuerst kleine Flecken, die dann erhaben wurden, die sich im weiteren Verlauf in der Mitte eingezogen haben und schließlich genässt haben. Im Moment ist es so, dass sich die Hauterscheinungen noch weiter ausbreiten. Man kann sich das am ehesten vorstellen, wie die Feuchtblattern, nur dass zusätzlich die Lymphknoten geschwollen sind. Windpocken, Schafblattern – ungefähr so stellt sich das klinische Bild dar. Der Hautveränderungen können am ganzen Körper auftreten.